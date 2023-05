In Libano partnership Cooperazione italiana-Ong locali

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - L'Ambasciata d'Italia a Beirut ha ospitato un evento di networking per presentare attori e strumenti del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano in Libano. "La partnership tra le Ong locali e l'Italia - scrive in un tweet l'Ambasciata - sono fondamentali per rafforzare la nostra azione collettiva". (ANSA).