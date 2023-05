Il tenore Fabio Sartori al Teatro Navoi in Uzbekistan

(ANSA) - MOSCA, 03 MAG - Il teatro Alisher Navoi, il più importante dell'Uzbekistan, ha ospitato, con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Tashkent, un grande evento di musica lirica con la partecipazione di celebri stelle internazionali dell'opera tra cui Fabio Sartori, considerato uno dei migliori tenori italiani dell'ultima generazione. La serata si è svolta nell'ambito di una collaborazione sempre più stretta tra l'Ambasciata e il Teatro uzbeko, che negli ultimi anni ha condotto a produzioni congiunte di opere, master class e programmi di formazione per i locali cantanti lirici in Italia.

Fabio Sartori è nato a Treviso ed ha ottenuto un diploma in canto al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, dove ha avuto Leone Magiera come insegnante. Ha debuttato come solista al Teatro la Fenice, nel ruolo di Rodolfo in Bohème nel 1996 e si esibisce regolarmente nei più prestigiosi teatri italiani ed internazionali (Milano, Verona, Torino, Firenze, Berlino, Monaco, Londra, Parigi, Barcellona, Madrid, Mosca). Il suo repertorio operistico include Maurizio in Adriana Lecouvreur, Cavaradossi in Tosca, Pinkerton in Madame Butterfly, Riccardo in Un ballo in mascara, Rodolfo in Luisa Miller, Radames in Aida, Ismael in Nabucco, Iacopo Foscari nei Due Foscari, Manrico nel Trovatore, Pollione in Norma, Carlo nei Masnadieri.

Ha lavorato con i più grandi direttori d'orchestra, tra i quali Riccardo Muti, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Daniele Gatti, Zubin Mehta e Gianandrea Noseda.

Il concerto ha visto inoltre la partecipazione della giovane e talentuosa soprano svizzera Daria Rybak e del direttore del Teatro Alisher Navoi Ramiz Usmanov, vincitori di numerosi concorsi di musica lirica. A dirigere l'orchestra il Maestro Denis Vlasenko, anch'egli molto noto a livello internazionale.

(ANSA).