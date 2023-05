A Tokyo al via il Festival del Cinema Italiano

(ANSA) - TOKYO, 04 MAG - Serata di gala e il tappeto rosso delle grandi occasioni all'Ambasciata d'Italia in Giappone, in occasione della 23esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Tokyo. La rassegna organizzata da Cinecittà, l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo e l'Asahi Shimbun, con il Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo e l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si svolge nella capitale nipponica durante la Golden Week, il periodo delle vacanze primaverili giapponesi. "E' importante perché si torna in presenza e la promozione internazionale del cinema si basa rispetto all'incontro con i film ma anche l'incontro con gli autori e i protagonisti dei film stessi", dice all'ANSA Nicola Maccanico, Amministratore delegato di Cinecittà. "Ed è fondamentale perché il ponte tra Italia e Giappone è un ponte solido da un punto di vista culturale reciproco, di scambio creativo e quindi questa manifestazione - che non a caso esiste da 23 anni - può continuare ad alimentare un rapporto privilegiato". Contatti che vanno preservati per continuare a rendere il business redditizio. "In media il 50% dei film che vengono presentati al festival trovano un distributore locale e arrivano al pubblico che compra e che paga il biglietto" - continua Maccanico. "Questo è un meccanismo sano che va alimentato, perché la grande forza del cinema italiano è la sua capacità di conquistare il pubblico, di conquistare attraverso la sala i mercati e quindi di creare ricavi, creare industria, generare valore e posti di lavoro".

Una manifestazione destinata a sviluppare ulteriori attività di collaborazione economiche e commerciali, gli fa eco l'Ambasciatore d'Italia a Tokyo, e padrone di casa, Gianluigi Benedetti: "A breve avremmo anche un nuovo accordo bilaterale per le coproduzioni cinematografiche. Questo consentirà di lavorare meglio tra i due Paesi, rafforzando il rapporto economico tra Italia e Giappone".

Un parere condiviso da Tony Servillo, ospite di rilievo e protagonista di due pellicole alla selezione di Tokyo, "Esterno Notte" di Marco Bellocchio, e "La Stranezza" firmato da Roberto Andò. "È proprio attraverso la presenza dei nostri film e noi stessi che ci si augura si moltiplichi l'interesse per il pubblico, per il nostro cinema, per la nostra cultura. Queste occasioni sono molto importanti per stendere un ponte tra culture che apparentemente sono molto lontane, e invece è proprio la cultura che ha sempre avvicinato molto i popoli.

Prima di qualsiasi politica". Una fascinazione per il Paese del Sol Levante che coinvolge l'attrice Kasia Smutniak, che proprio a Tokyo più di 20 anni fa ha iniziato la carriera di modella, e oggi è tra le protagoniste del film "Il Colibrì" di Francesca Archibugi. "Quello che mi ha sempre colpito qui è il pubblico, la serietà con la quale vengono accolti i film. La preparazione, la dedizione, è una cosa unica al mondo. Io sono molto affascinata da questa cultura: mi piace tutto quello che è diverso, mi annoia tutto quello che è la globalizzazione. Questo è un posto magico". (ANSA).