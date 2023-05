Cuoco per una sera, de Luca ai fornelli sull'Hindustan Times

(ANSA) - NEW DELHI, 01 MAG - Cuoco d'eccezione, sorridente, ai fornelli col grembiule d'ordinanza: Vincenzo de Luca, l'ambasciatore d'Italia in India ha accettato la proposta del quotidiano Hindustan Times e ha aperto, per una sera, la cucina della sua residenza a New Delhi per un servizio pubblicato oggi.

"Gli indiani adorano la nostra cucina", spiega all'ANSA, "la seconda preferita dopo la loro. Occasioni mediatiche come questa serie, intitolata "The Ambassador's kitchen, la cucina dell'ambasciatore", aiutano a promuovere il nostro cibo e la tradizione dei pizzaioli napoletani, inserita nel patrimonio immateriale dell'Unesco".

Nell'intervista al quotidiano l'Ambasciatore ricorda come per gli italiani il cibo sia un importante capitolo del "godersi la vita", ricorda la necessità di utilizzare ingredienti semplici, "quasi rustici", ma sempre freschi e di qualità, e spiega, in sintesi, le diverse provenienze regionali dei grandi classici della penisola: dal risotto agli gnocchi, dalla pizza al tiramisù, fino agli spaghetti alla carbonara, di cui viene suggerita la ricetta. "Questi piatti", aggiunge, "hanno tutti una storia secolare e mostrano il nostro impegno nel preservare con orgoglio le tradizioni culinarie".

Il piatto preferito di de Luca, tuttavia, non compare nell'articolo. Ma l'ambasciatore lo rivela all'Ansa: "per me, la migliore in assoluto è la pasta col sugo alla genovese, tipica della tradizione napoletana: ziti spezzati, carne cotta a lungo con chili e chili di cipolle e vino rosso, o bianco, o Marsala, a seconda delle preferenze delle famiglie. Un capolavoro".

(ANSA).