Inaugurata alla Casa Italia di Hanoi una mostra sulle donne

(ANSA) - HANOI, 29 APR - Fino al 7 maggio sarà possibile visitare la mostra "Substance - The Inspiring Vietnamese and Italian Women", organizzata dall'Ambasciata d'Italia ad Hanoi nell'ambito delle attività per celebrare il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam, in collaborazione con il museo di Bat Trang.

Allestita negli spazi del centro culturale e di promozione Casa Italia ad Hanoi, la mostra presenta il lavoro della makeup artist vietnamita Pham Ha Phuong, nota con lo pseudonimo PSI, che ha esplorato per la prima volta l'arte multimediale, creando un originale omaggio alla bellezza e al valore delle donne.

Ispirata dalle maschere veneziane, che ha elaborato con tecniche tradizionali lavorando artigianalmente gesso, silicone e cartapesta, ha trasformando l'essere umano in opera d'arte, attraverso un connubio unico e profondo tra l'arte contemporanea e il patrimonio culturale italiano.

La mostra riunisce 21 donne, molto diverse tra loro per provenienza, professione ed età, accomunate dall'eccezionalità del loro contributo alla società.

Ogni donna di "Substance" è una storia vera, sublimata nella propria carriera ed esperienza spirituale, restituita al pubblico attraverso il lifecasting, il processo di creazione di una replica tridimensionale del corpo di una persona vivente: i 21 personaggi sono stati direttamente plasmati, e poi trasformati in opere d'arte in materiali diversi come gesso, ceramica e lacca. (ANSA).