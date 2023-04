Bosnia, amb. Di Ruzza inaugura Festival chitarra di Sarajevo

(ANSA) - SARAJEVO, 29 APR - E' stata ancora una volta l'Italia ad inaugurare il "Sarajevo International Guitar Festival" (27 aprile-1 maggio), prestigiosa ed affermata rassegna di giovani chitarristi provenienti da tutto il mondo, giunta alla sua dodicesima edizione. Come da tradizione, l'Ambasciata d'Italia è tra i partner ufficiali dell'iniziativa, che si è aperta con una serata completamente dedicata all'Italia. Ad animarla un applauditissimo concerto del duo formato da Andrea De Vitis e Simone Vallerotonda, svoltosi nell'affascinante cornice dell'Istituto Bosgnacco, nel cuore di Sarajevo. Si tratta di chitarristi giovani ma gia' riconosciuti a livello internazionale, esibitisi in prestigiose sale da concerto in tutto il mondo, nonché impegnati in docenze presso conservatori italiani. La specializzazione nell' utilizzo del liuto da parte di Simone Vallerotonda ha consentito al duo un'inedita combinazione delle sonorità dei due strumenti, con un programma che ha affascinato il numeroso pubblico intervenuto, con pezzi, tra gli altri, di Tansman, Glass, Bach e Kapsperger.

Nell'inaugurare l'evento, l'Ambasciatore Di Ruzza ha sottolineato l'importanza del solido e longevo partenariato tra l'Ambasciata e il Festival quale significativa espressione della diplomazia culturale italiana in Bosnia-Erzegovina. "Uno strumento, quest'ultimo - così Di Ruzza - che vuole creare nuovi ponti tra i due Paesi, ma al contempo favorire il dialogo interetnico a contribuito dei processi di riconciliazione grazie al potere unificante della cultura, guardando soprattutto alle nuove generazioni".

L'apprezzato concerto De Vitis-Vallerotonda nell'ambito del Festival internazionale della chitarra segna virtualmente l'inizio dell'intensa primavera culturale che l'Ambasciata d'Italia ha programmato, anche quale percorso di avvicinamento alle celebrazioni della Festa della Repubblica. In tale quadro, spiccano gli eventi del "Maggio musicale italiano", contenitore che vedra' esibirsi artisti di grande personalità. Tra questi, la talentuosa chitarrista napoletana Cristina Galietto, che sarà protagonista del concerto "Omaggio all'Italia", in calendario il 10 maggio presso la Scuola di Musica, in collaborazione con la società Dante Alighieri. Prevista anche l'apertura al pubblico di due attesissime esibizioni, la mostra pittorica ''La mossa del cavallo'' dell'artista veneziano Luigi Ballarin presso la Galleria Nazionale e la mostra ''Dietro le quinte'' dedicata a Domenico Cattarinich, storico fotografo di scena dei più grandi registi italiani, la cui inaugurazione è prevista in parallelo alle Giornate del Cinema italiano in Bosnia Erzegovina. (ANSA).