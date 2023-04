Un volume di alunni in Spagna racconta i mutamenti dell'italiano

(ANSA) - MADRID, 28 APR - I neologismi che diventano di uso comune in italiano, i mutamenti che continuano ad arricchirlo e l'influenza che hanno sulla sua evoluzione i social network sono gli argomenti trattati in 'L'italiano e i giovani', un volume che raccoglie 21 racconti, pensieri e riflessioni scritti da alunni dell'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona.

Lanciato in occasione della Giornata Mondiale del Libro e per la Festa di San Jordi (23 aprile), il testo è frutto del lavoro svolto dai ragazzi delle medie e delle superiori della scuola in occasione della XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, celebrata a ottobre 2022, anno europeo dei Giovani.

Ieri, 'L'italiano e i giovani' è stato presentato dal console generale a Barcellona, Emanuele Manzitti, e dalla preside dell'Istituto italiano, Patrizia Carfagna.

"Tra profondità e leggerezza, i testi ci portano nel mondo di 21 scrittori in erba, spaccato di una collettività perfettamente integrata nel tessuto sociale di Barcellona", spiega una nota del consolato.

Per l'occasione, Manzitti ha ringraziato docenti, genitori e studenti per il lavoro svolto e sottolineato come il nuovo volume sia "viva testimonianza del ruolo che la nostra lingua e soprattutto le nostre scuole all'estero esercitano nella promozione della cultura e dell'immagine dell'Italia nel mondo" e come "con queste iniziative la scuola italiana di Barcellona svolga un ruolo sempre più importante nel panorama educativo della città catalana". (ANSA).