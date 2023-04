'Fashion Bridges - I Ponti della Moda' tra Italia e Sudafrica

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 28 APR - La terza eidzione di "Fashion Bridges-I Ponti della Moda" si è conclusa la sera del 26 aprile con un'originale sfilata presso la sede dell'Ambasciata di Italia a Città del Capo.

La sfilata si è svolta all'interno della residenza in un contesto visivo originale con un percorso tra varie sale e scalinate. Lo stilista italiano Federico Cina ha mostrato agli ospiti la sua collezione 'Appartamento', mentre la sudafricana Lezanne Viviers ha sfilato con gli abiti intitolati 'Karoo Land of Thirst'.

Federico Cina ha sottolineato che le sfilate in Sudafrica, da quella di Johannesburg durante la South African Fashion Week a quella nella residenza dell'Ambasciatore a Città del Capo, sono state per lui un grande onore: "I colori qui in Sudafrica sono pazzeschi. Qui i colori della natura sono tantissimi, i beige, i marroni. Ho incontrato persone belle e genuine. La mia prossima collezione sarà sicuramente influenzata da questa esperienza sudafricana".

"È stato un vero privilegio potere sfilare in un contesto così diverso da una tradizioanle passerella e tutta l'esperienza con l'Ambasciatrice Oriana Mannaioli Cuculi, Polimoda e Federico Cina è stata incredibile", ha aggiunto Lezanne Viviers spiegando che il mentorship di Polimoda non termina con la sfilata. "Ho lavorato e continuerò a lavorare con il direttore Massimiliano Giornetti e altri di Polimoda", presentando una collezione con "un restyling di influenza italiana, semplificando alcune cose e rendendole più nitide e pulite. Abbiamo aggiunto dei gioielli e le scarpe, prodotte in Sudafrica su un'idea italiana".

Nata dall'idea della consorte dell'ambasciatore d'Italia a Pretoria Paolo Cuculi, Oriana Mannaioli Cuculi, il progetto "Fashion Bridges - I Ponti della Moda" è giunto alla terza edizione grazie alla collaborazione tra l'Ambasciata, Polimoda di Firenze, la Camera Nazionale della Moda Italiana di Milano (Cnmi) e la South African Fashion Week (Safw), con il sostegno del Centro di Firenze per la Moda Italiana, con dimensioni commerciali e di formazione. (ANSA).