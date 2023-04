A Tunisi prima giornata formazione-lavoro in Residenza

(ANSA) - TUNISI, 28 APR - L'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha ospitato oggi in Residenza la prima giornata dedicata alla formazione-lavoro in Tunisia, alla presenza dei rappresentanti del Ministero degli Esteri e del Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale tunisini e della Camera di Commercio italo-tunisina. La giornata è stata dedicata all'inserimento dei primi 300 giovani tunisini formati dal Ministero del Lavoro tunisino nelle oltre 900 aziende italiane attive nel Paese, permettendo di mettere a sistema le capacità formative delle Istituzioni tunisine con i bisogni occupazionali delle imprese italiane. A questa giornata ne seguiranno altre, con l'auspicio di incrementare ad ogni incontro il numero degli inserimenti lavorativi, ha sottolineato Saggio in apertura. (ANSA).