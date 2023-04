L'ambasciatore Varricchio a Lipsia per la Fiera del Libro

(ANSA) - BERLINO, 27 APR - Dal 27 al 30 aprile l'Italia partecipa alla Fiera del Libro di Lipsia e sarà presente con uno stand e con un programma di appuntamenti curati dall'Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Oggi in visita a Lipsia c'è anche l'Ambasciatore d'Italia in Germania, Armando Varricchio.

Lo comunica la stessa Ambasciata.

La Fiera di Lipsia "costituisce per l'Italia un ideale momento nel percorso di avvicinamento verso la Fiera del Libro di Francoforte 2024, che vedrà l'Italia ospite d'onore dopo 36 anni", scrive l'Ambasciata. L'Ambasciatore Varricchio spiega che "essere ospite d'onore a Francoforte è una straordinaria opportunità per il nostro Paese di mostrare la ricchezza, la diversità e la qualità della letteratura italiana in tutti i campi. La Fiera di Lipsia ci consente invece di presentare in particolare la narrativa e la saggistica italiane a un grandissimo numero di potenziali lettori, nel corso di un evento che ha notevole riflesso sui media culturali tedeschi e programmi di proiezione internazionale.

Il calendario degli eventi a Lipsia - predisposto in collaborazione con il "Centro italiano di studi culturali" (CiCi) dell'Università di Lipsia - è incentrato sull'incontro con scrittrici e scrittori italiani, che presenteranno le loro più recenti opere tradotte in tedesco. Tra i nomi presenti Vincenzo Latronico ("Le perfezioni"), Fernanda Alfieri ("Veronica e il diavolo"), Lisa Ginzburg ("Cara pace") e Lucia Felici ("Senza frontiere. L'Europa di Erasmo 1538-1600").

