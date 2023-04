Onorificenze a personalità della comunità italo-brasiliana

(ANSA) - BRASILIA, 25 APR - L'Ambasciata d'Italia a Brasilia ha conferito l'onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia" al Segretario della Casa Civile dello Stato di Rio de Janeiro, Nicola Miccione e ad altre 10 personalità della nutrita comunità italo-brasiliana che si sono distinte in diversi campi contribuendo al prestigio del Paese.

Le onorificenze sono state consegnate lunedì dall'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, a nome del Presidente della Repubblica Italiana.

Avvocato e professionista economico-finanziario fiero delle sue origini italiane, Miccione - si legge nelle motivazioni dell'onorificenza - "ha promosso e sviluppato i rapporti bilaterali in tutti i settori con altissima professionalità e senso delle istituzioni". Nel ricevere il riconoscimento Miccione ha sottolineato l'importanza del rapporto tra Brasile e Italia e dell'immigrazione italiana per lo sviluppo di Rio de Janeiro e del Paese.

Nel corso della stessa cerimonia sono stati insigniti anche il giornalista fondatore della storica Rivista @comunitaitaliana, Pietro Domenico Petraglia; l'amministratore delegato di Pirelli in America Latina, Cesar Alarcon; l'imprenditore del settore agricolo, Luiz Biagi; il pittore Carlos Bracher; il professionista del settore economico-ambientale e sociale, Jack Correa; l'imprenditore e console onorario a San Salvador de Bahia, Andrea Garziera; il medico Roberto Costantino Longoni; l'ingegnere Renato Malcotti; l'imprenditore e dirigente della società calcistica di origine italiana, il Palmeiras, Luiz Osvaldo Pastore; e la figura storica della gastronomia italiana in Brasile, Rosario Tessier.

La Menzione "Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia" è la più alta e antica onorificenza italiana, istituita nel 1951.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità, imprenditori e membri della comunità italo-brasiliana. (ANSA).