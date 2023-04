Seminario all'ambasciata a Copenaghen sulla sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 24 APR - La sostenibilità applicata ai settori dell'ambiente, delle costruzioni e del diritto internazionale è stata oggetto del seminario con cui, lo scorso 21 aprile, l'Ambasciata d'Italia a Copenaghen ha celebrato la sesta edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo. Vi è intervenuto - si legge in una nota della sede diplomatica italiana - il professor Roberto Zoboli, direttore dell'Alta Scuola per l'Ambiente, evidenziando la posizione di avanguardia assunta dall'Italia in materia di economia circolare e relative 'good practices', grazie anche alla rete di centri di ricerca accademica ed inter-universitaria tra cui, in particolare, l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Ircres - sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee), e alle possibilità di cooperazione del progetto europeo Social Innovation Ecosystem Development (Seeds), alle cui attività per politiche e pratiche di innovazione sociale gli interlocutori danesi sono stati invitati ad unirsi. Tutti elementi, questi, che si ritrovano nel modello di analisi dell'impatto sociale dei grandi eventi elaborato per la candidatura di Roma ad Expo 2030, egualmente presentato dal professor Zoboli.

Al seminario hanno partecipato anche il professor Michael Hauschild, direttore del Centro per la Sostenibilità Assoluta della Dtu (Danish Technaical University, sullo sviluppo della ricerca tecnologica applicata alla sostenibilità per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e future in accordo con il pianeta; la prof.ssa Daniela Pigosso (Dtu), sull'applicazione dei principi della sostenibilità al settore industriale e il prof. Alessandro Monti, sulle caratteristiche ed i fattori di successo del settore eolico off-shore.

Nel fruttuoso confronto fra gli esperti - si legge ancora nella nota - l'evento ha confermato le forti complementarietà esistenti tra gli ambienti accademici, universitari e della ricerca italiani e danesi ed il rilevante impegno ed interesse di questi ultimi all'approfondimento dei reciproci rapporti - mediante un proficuo lavoro su progettualità comuni - anche a sostegno del mondo produttivo dei due Paesi. (ANSA).