L'Italia presente alla Bridal Fashion Week di Barcellona

(ANSA) - MADRID, 24 APR - C'è stata anche l'Italia tra i partecipanti alla Barcellona Bridal Fashion Week di Barcellona (19-23 aprile), appuntamento internazionale dell'ambito della moda nuziale. Il settore del made in Italy è stato rappresentato in uno stand allestito con la collaborazione del Consolato di Barcellona e dell'Italian Trade Agency (Ice) di Madrid.

Lo spazio espositivo italiano è stato visitato dal console generale a Barcellona, Emanuele Manzitti, accompagnato dal direttore dell'Ice di Madrid Giovanni Bifulco e dal segretario generale per l'Industria e la competitività del governo catalano, Albert Castellanos Maduell.

Alla collettiva italiana hanno partecipato 28 imprese, la maggior parte delle quali provenienti dal centro-sud Italia. Nel corso della sua permanenza in fiera, Manzitti ha visitato gli spazi espositivi italiani e incontrato alcuni degli imprenditori presenti che ha ringraziato per il loro contributo allo sviluppo del 'made in Italy' in un mercato che cresce del 4% l'anno su scala mondiale. (ANSA).