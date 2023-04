Evento al Salone del Mobile per la delegazione indiana

(ANSA) - NEW DELHI, 23 APR - Maria Porro e Marco Sabetta, Presidente e Direttore del Salone del Mobile di Milano hanno partecipato, assieme al Console Generale d'Italia a Mumbai, Alessandro De Masi, ad un incontro con numerosi architetti, designer e buyers indiani arrivati in Italia per l'edizione 2023 delle giornate del design.

L'evento, il primo di questo tipo nell'ambito della rassegna fieristica, è stato voluto dal Salone per confermare l'attenzione crescente verso la presenza indiana, ed è stato molto apprezzato dalla delegazione del subcontinente.

"Siamo soddisfatti della crescente presenza degli indiani e ringraziamo la nostra rete diplomatica per la promozione del Made in Italy in un paese strategico per la nostra filiera" ha dichiarato la presidente Porro. Che ha aggiunto: "Siamo certi che dalla collaborazione tra il Salone del Mobile di Milano e il nostro corpo diplomatico in India nasceranno sempre maggiori opportunità". "La rete diplomatico-consolare italiana in India è impegnata a contribuire ad una presenza sempre più strutturata dell'India al Salone", ha dichiarato il Console Generale d'Italia a Mumbai Alessandro De Masi. "L'aumento dei visitatori indiani si deve anche al fast-track istituito a Mumbai per facilitare l'arrivo in Italia dei professionisti indiani attivi nel design".

Da Delhi, l'Ambasciatore Vincenzo de Luca dichiara: "Il nostro impegno per ampliare la collaborazione tra i due paesi nei settori del design e nella moda si articola anche sotto il profilo formativo, nell'intenzione di sviluppare una partnership sempre più stretta tra la creatività italiana e quella indiana".

