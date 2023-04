Ambasciatore Barbanti, Israele non dimentica Parini

(ANSA) - TEL AVIV, 23 APR - "L'iscrizione del nome di Alessandro Parini nel memoriale ai caduti per terrorismo della città di Tel Aviv rappresenta un'ulteriore testimonianza della solidarietà e vicinanza di Israele all'Italia. Alessandro non sarà mai dimenticato. E il suo ricordo sarà una benedizione". Lo ha scritto su twitter l'ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti al termine della cerimonia con la quale il nome del giovane italiano - ucciso in un attentato compiuto da un arabo israeliano sul lungomare della città lo scorso 7 aprile - è stato apposto nella lista di oltre 750 nominativi iscritti nelle lastre di pietra del monumento al Parco HaBanim nel nord della citta'.

La cerimonia ha fatto parte delle commemorazioni in occasione del Giorno del Ricordo - da stasera fino a domani - con le quali Israele ricorda i soldati caduti nelle guerre e le vittime del terrorismo. (ANSA).