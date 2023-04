Vietnam: Aics, concluso il progetto sul sistema statistico

(ANSA) - HANOI, 21 APR - Giunto a conclusione il progetto "Miglioramento del Sistema Statistico in Vietnam", avviato nel 2019 dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e realizzato dall'Istituto nazionale di statistica italiano, con l'obiettivo di migliorare le informazioni statistiche necessarie a guidare i processi di sviluppo nel paese.

In particolare, si legge nel comunicato stampa diffuso dall'Aics, l'assistenza tecnica all'Ufficio generale vietnamita di statistica ha assicurato il potenziamento delle capacità statistiche per lo sviluppo, la produzione e la disseminazione di dati affidabili e aggiornati su temi di cruciale importanza per il paese e la comunità internazionale, quali l'energia, l'ambiente, la sostenibilità e il cambiamento climatico. I risultati, da cui è emerso il potenziamento di settori trasversali come il rafforzamento istituzionale, la capacità di coordinamento e la tecnologia di informazione e comunicazione, sono stati presentati mercoledì scorso ad Hanoi, nel corso della cerimonia conclusiva. L'Ambasciatore italiano in Vietnam Antonio Alessandro, ricordando la coincidenza con le celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, ha affermato che il progetto, del costo di 650.000 euro, svolge un ruolo importante nel programma di assistenza del governo italiano in Vietnam, e ne ha sottolineato l'importanza in relazione alle azioni da intraprendere per contrastare i cambiamenti climatici in corso. L'evento, introdotto dalla direttrice della sede Aics di Hanoi Tiziana Fusco e dalla direttrice generale del General Statistics Office of Vietnam Nguyen Thi Huong, ha visto numerosi interventi dei coordinatori vietnamiti del progetto, tra cui la presentazione del rapporto pilota sugli indicatori del cambiamento climatico e della sostenibilità urbana, e un forum di esperti internazionali che hanno affrontato il tema "Coordinamento intelligente, statistica efficace", dialogando sul valore della statistica e sul ruolo del coordinamento fra le istituzioni che producono dati e le istituzioni che detengono i dati amministrativi. (ANSA).