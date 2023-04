Riapre la biblioteca dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid

(ANSA) - MADRID, 21 APR - Un'occasione speciale per festeggiare un avvenimento speciale: proprio a ridosso della Giornata mondiale del libro (23 aprile), ha infatti riaperto le proprie porte la biblioteca dell'Istituto italiano di cultura (Iic) di Madrid, oggetto negli ultimi anni di un lavoro di riallestimento.

Come spiegato dalla direttrice dell'Iic, Marialuisa Pappalardo, la biblioteca è stata completamente rinnovata, "con nuovi servizi e nuove acquisizioni per leggere e vivere la cultura italiana".

"È stata una delle mie priorità fin da quando sono arrivata a Madrid, ad agosto 2020", ha spiegato Pappalardo in un evento organizzato per l'occasione.

Nella sala di lettura dell'istituto, che offre l'accesso alla rete wifi, gli interessati potranno sfogliare e leggere gli oltre 7.000 testi di teatro, arte, architettura, letteratura messi a disposizione, comprendenti anche le ultime novità editoriali. Pur non essendo possibile il prestito, l'accesso alla è illimitato per tutti gli iscritti ai servizi dell'Iic (la quota d'iscrizione fino a fine 2023 è di 7 euro). Inoltre, è disponibile un servizio di prestito digitale che dà accesso a oltre 30.000 libri.

In occasione della riapertura della biblioteca italiana per eccellenza di Madrid, l'Iic ha organizzato un evento per bambini dedicato a Gianni Rodari, con la partecipazione dell'attore e narratore Simone Negrin, e uno per adulti, con letture di testi di Italo Calvino affidate a Claudia Ferranti, attrice e prossima concorrente a MasterChef Spagna. (ANSA).