La solidarietà Italia-Vietnam in una mostra fotografica a Hanoi

(ANSA) - HANOI, 21 APR - Per celebrare il 50/mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam e i 10 anni del partenariato strategico tra i due Paesi, le associazioni di amicizia Italia-Vietnam del Veneto e della Liguria, insieme all'associazione di amicizia Vietnam-Italia, e in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Hanoi, hanno organizzato un programma di scambio culturale con una mostra sulla solidarietà che verrà donata alla famiglia del Generale Giap, nella città di Dong Hoi.

L'Italia è stata uno dei primi Paesi europei a riconoscere ufficialmente la Repubblica Democratica del Vietnam, oggi Repubblica Socialista del Vietnam. Dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche ufficiali, il rapporto bilaterale tra Vietnam e Italia si è sviluppato con risultati positivi e numerosi progetti realizzati.

Intervenendo alla presentazione del programma di scambio, l'Ambasciatore italiano in Vietnam Antonio Alessandro ha sottolineato l'importanza dello scambio interpersonale tra i cittadini delle due nazioni, che va in parallelo alle relazioni bilaterali ufficiali, utile a consolidare e sviluppare il rapporto forte e duraturo tra Vietnam e Italia, in particolare tra le giovani generazioni. A questo riguardo, l'ambasciatore ha ricordato con piacere le molte attività di scambio in essere, come per esempio il programma di scambio studentesco Vietnam-Italia.

Tra le foto simbolo in mostra, la nave Australe, una nave noleggiata dal Sindacato Operai Portuali di Genova dalla Compagnia Garibaldi, partita dal porto di Genova il 17 novembre 1973 e arrivata al porto di Hai Phong dopo 53 giorni di navigazione, che ha trasportato merci di vario tipo tra cui macchinari per produzioni agricole e tessili, attrezzature igieniche, biciclette, motori. (ANSA).