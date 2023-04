Italia-Ecuador: celebrati i 20 anni dall'Accordo sul debito

(ANSA) - QUITO, 21 APR - Italia ed Ecuador hanno celebrato nei giorni scorsi a Quito il 20/o anniversario della firma, nel 2003, dell'innovativo Accordo sulla Conversione del debito ecuadoriano verso Roma in progetti di sviluppo sostenibile.

Questo primo programma, sottolinea un comunicato, prese il nome di prese il nome di Fondo Italo Ecuatoriano (FIE) che, "utilizzando 28,4 milioni di dollari, permise, anche con contributi delle controparti nazionali, il finanziamento di 115 progetti che hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di vita di oltre 360.000 persone nel Paese". Visto il successo del primo programma, il 29 aprile 2016, entrambi i governi hanno concordato di firmare un secondo Accordo per la conversione del debito in progetti di sviluppo, il cui programma è stato denominato Fondo Italo Ecuatoriano per lo Sviluppo Sostenibile (FIEDS).

Ad oggi il FIEDS ha impegnato risorse non rimborsabili per un totale di 37.924.149,74 di dollari in 37 progetti di sviluppo e un Programma Sanitario.

In marzo il programma ha celebrato il suo 20/o anniversario, "un periodo durante il quale ha dimostrato di essere un modello di successo di cooperazione allo sviluppo in Ecuador".

Per questo il ministero degli Esteri e l'ambasciata d'Italia in Ecuador, membri del comitato direttivo della FIEDS, hanno convocato un evento commemorativo presso il Museo Centro de Arte Contemporáneo di Quito.

"E' stata una celebrazione speciale dato che questo strumento è emblematico per modalità di azione, impatto e durata", ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia, Caterina Bertolini, che ha anche evidenziato tre elementi chiave che hanno permesso il successo di questo modello di swap del debito.

Si tratta, ha spiegato, "della capillarità geografica e istituzionale del Fondo; della prossimità, e della capacità di mobilitare i soggetti italiani come partner per la realizzazione dei progetti".

Mario Beccia, direttore regionale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), ha sottolineato da parte sua l'importanza di questi due decenni di lavoro tra i due paesi, sia il ruolo sia dell'ambasciata e della Farnesina nel procedere rapidamente ed efficacemente all'uso di fondi disponibili per promuovere i bandi. (ANSA).