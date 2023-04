Australia: prima visita ambasciatore italiano in Tasmania

(ANSA) - SYDNEY, 21 APR - Si è conclusa oggi la prima visita ufficiale dell'Ambasciatore d'Italia a Canberra, Paolo Crudele, in Tasmania, Stato insulare della Federazione australiana, iniziata nella capitale statale Hobart il 18 aprile.

Accompagnato dalla Console Generale a Melbourne, Hanna Pappalardo, l'Ambasciatore ha incontrato la governatrice dello Stato, Barbara Baker, nella sua residenza ufficiale; il premier dello Stato, Jeremy Rockliff, presso il palazzo del governo e la sindaca di Hobart, Anna Reynolds, nel palazzo del Municipio.

Al centro della missione diplomatica le opportunità d'affari, la promozione della cultura e della lingua italiana e la cooperazione scientifica.

"La Tasmania è uno Stato che guarda con grande interesse al mondo imprenditoriale italiano e ospita una dinamica comunità italo-australiana che ho avuto il piacere di incontrare", ha commentato l'Ambasciatore. "Hobart, città gemellata con il Comune dell'Aquila, è inoltre la porta internazionale verso l'Antartide, dove il nostro Paese è impegnato da quasi 40 anni in attività di ricerca di grande importanza per comprendere le dinamiche dei cambiamenti climatici", ha aggiunto.(ANSA).