Legame Messico-Italia al centro di un forum di studiosi

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 20 APR - Si è concluso oggi nella prestigiosa istituzione accademica messicana, Colegio de Mexico, il "Colloquio" storico: "México-Italia. Sucesos, figuras y vinculos. Historia de las relaciones entre México e Italia", organizzato dall'Ambasciata d'Italia, l'Istituto Italiano di Cultura, il Colegio de México e l'Università IULM di Milano.

All'incontro hanno partecipato circa trenta studiosi di entrambi i paesi che hanno affrontato per la prima volta i molteplici aspetti - politici, diplomatici, economici, culturali e scientifici - dei rapporti tra i due paesi negli ultimi 150 anni.

Per sottolineare l'aspetto politico delle relazioni bilaterali, l'incontro e' stato accompagnato dai videomessaggi della Sen. Stefania Craxi, Presidente della Commissione Esteri del Senato, e del Sen. Francesco Verducci, capo del Gruppo bilaterale interparlamentare, oltre che dagli interventi dell'On. Alfredo Femat Bañuelos, Presidente della Commissione Esteri della Camera messicana, e dell'On. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Presidente del Comitato di amicizia Italia-Messico.

L'incontro, si legge in una nota, "è stato un'occasione per riconoscere il merito della politica nella costruzione di rapporti sempre più intensi e positivi tra i nostri due paesi".

L'Ambasciatore Luigi De Chiara ha affermato da parte sua che "le due giornate di studio hanno consentito di comprendere quali siano stati i tratti peculiari dell'importante relazione bilaterale e darci anche una consapevolezza profonda di quelli presenti e di quelli che potremo avere nel futuro, sul piano politico, economico e culturale, di fronte a scenari internazionali molto complessi".

"Le nostre classi politiche sono chiamate a raccogliere gli stimoli provenienti dalle vicende storiche bilaterali per tradurle in atti che rafforzino l'amicizia e la cooperazione tra i nostri stati e i nostri popoli", ha aggiunto Al termine dell'incontro e' stato espresso l'auspicio che questo importante evento inauguri anche una nuova stagione di rapporti più intensi tra i parlamenti dei due paesi.

E' stato annunciato altresì che gli atti dell'incontro saranno pubblicati in un libro e che si avviera' la riflessione per la costituzione di una cattedra Italia - Messico in analogia con le esistenti cattedre con la Spagna e la Francia.

Libro e Cattedra potranno entrare nel programma di celebrazione del 150mo anniversario delle relazioni bilaterali Italia-Messico, nel 2024. (ANSA).