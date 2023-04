Giornata della Ricerca, ciclo di conferenze di Faggin in Messico

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 20 APR - L'Ambasciata d'Italia in Messico ha celebrato la Giornata della Ricerca italiana nel Mondo, con un ciclo di conferenze del fisico italiano Federico Faggin, inventore del primo microprocessore ed emblema della rivoluzione digitale globale.

Il 17 aprile, presso il ministero degli Esteri del Messico, Faggin ha svolto una prolusione sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre società. La presentazione si è tenuta davanti ad una platea di diplomatici, policy makers e ricercatori, tra i quali anche la vice ministra Carmen Moreno Toscano e il presidente della Commissione Scienza e Tecnologia della Camera dei Deputati Javier Casarin.

Il giorno successivo Faggin si è rivolto agli studenti del Tech di Monterrey, parlando del futuro del lavoro in un'era in cui i computer sono sempre più in grado di sostituirsi all'uomo anche per mansioni di concetto.

Il fisico italiano ha concluso il ciclo di conferenze il 18 aprile con un evento presso il Club de Industriales organizzato insieme al World Future Society e centrato sulla differenza tra intelligenza umana e intelligenza artificiale.

Insieme al futurista Bill Halal, Professore emerito alla George Washington Università, Faggin ha veicolato un messaggio di speranza circa la nostra capacità di utilizzare le nuove rivoluzionarie tecnologie a fin di bene, facendo leva sulle "irriducibili" caratteristiche dell'essere umano, che nessuna macchina potrà mai soppiantare.

"Federico Faggin, Cavaliere di Gran Croce conferito dal Presidente Mattarella e Medaglia Nazionale della Tecnologia e dell'Innovazione conferita dal Presidente Obama, è uno straordinario rappresentante della grande tradizione scientifica e tecnologica italiana all'estero", ha osservato l'ambasciatore Luigi De Chiara.

"Nonostante viva all'estero da 55 anni, continua a mantenere fortissimi legami con il nostro Paese e ha sempre attribuito una parte del suo successo al patrimonio di conoscenze e di valori acquisito in Italia." Nato e formatosi in Italia con una laurea in fisica all'Università di Padova, Faggin si è trasferito nella Silicon Valley a 27 anni dove in poco tempo ha progettato il primo microprocessore. Ha fondato diverse start-up, sviluppando tecnologie che utilizziamo quotidianamente quali il touchpad e il touch screen.

Negli ultimi anni si è dedicato ad una approfondita riflessione sulla coscienza umana a fronte dell'inarrestabile ascesa dell'intelligenza artificiale, con le opere Silicio (2019) e Irriducibile (2022) edite da Mondadori.

La "Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo" è un'iniziativa promossa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Ministero dell'Università e della Ricerca per valorizzare la ricerca scientifico-tecnologica italiana condotta in Italia e all'estero. (ANSA).