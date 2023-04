Ambasciatore Ungaro incontra Viceministro della Difesa lituano

(ANSA) - VILNIUS, 20 APR - L'Ambasciatore d'Italia a Vilnius, Diego Ungaro, è stato ricevuto nella giornata di oggi dal Vice ministro della Difesa lituano, Greta Monika Tučkutė.

Durante l'incontro, sono state discusse numerose materie di comune interesse, con particolare riguardo agli sviluppi della collaborazione bilaterale negli aspetti istituzionali, educativi ed industriali della sicurezza informatica, al procurement per la difesa, alla situazione regionale e ai preparativi per il vertice Nato in programma per il prossimo luglio a Vilnius.

