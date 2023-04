L'ambasciatore Pugliese incontra ministro del Commercio algerino

(ANSA) - IL CAIRO, 19 APR - L'Ambasciatore d'Italia in Algeria Giovanni Pugliese ha incontrato il nuovo Ministro del Commercio e della Promozione delle Esportazioni Tayeb Zitouni.

Lo rende noto un tweet dell'ambasciata italiana ad Algeri.

"Sottolineata da entrambi la solida relazione economica e commerciale tra Italia e Algeria e discusse le opportunità per il futuro", si legge nel testo pubblicato ieri sera.

Fra i temi emersi, secondo quanto si è appreso ad Algeri, c'è l'espansione dell'interscambio commerciale, che nel 2022 ha raggiunto i 20,5 miliardi di dollari (+158% rispetto al 2021); l'avvio positivo della presenza Fiat in Algeria e la partecipazione dell'Italia come Paese ospite d'onore alla Fiera internazionale di Algeri che si svolgerà dal 19 al 24 giugno.

