Console a Shanghai visita stand Maserati a Salone auto

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il Console Generale d'Italia a Shanghai, Tiziana D'Angelo, ha visitato lo stand Maserati presso Shanghai international Automobile Industry Exibition, il salone dell'automobile che si svolge ogni due anni e ospita aziende cinesi e internazionali attive in questo settore. Quest'anno Maserati, unico marchio italiano presente al salone, ha presentato in anteprima mondiale la nuova Grecale Folgore, il Suv interamente elettrico a zero emissioni da 544 Cv. (ANSA).