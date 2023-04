La Cavalleria Rusticana per celebrare le relazioni Hanoi-Roma

(ANSA) - HANOI, 18 APR - Tutto esaurito per la Cavalleria Rusticana andata in scena lo scorso fine settimana al Teatro dell'Opera di Hanoi, in occasione delle celebrazioni del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia.

Lo spettacolo è stato organizzato dalla Saigon Symphony Orchestra, dal Vietnam National Opera and Ballet Theatre e dall'Hanoi Opera House, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Vietnam.

La scelta di un'opera classica in costume che potesse trasmettere anche elementi culturali e popolari della società italiana si è rivelata vincente ed ampiamente apprezzata anche dai giovani: è stata, per il pubblico vietnamita, una rara opportunità di sperimentare un'opera lirica nella sua interezza.

"Vogliamo avvicinare al Vietnam la bellezza della cultura e dell'arte italiana, in modo che gli spettatori possano vivere in prima persona un'opera di livello internazionale", ha dichiarato l'ambasciatore italiano Antonio Alessandro.

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di oltre 200 artisti internazionali. L'orchestra è stata diretta dal maestro Fan Ting, direttore artistico e musicale di varie filarmoniche principalmente tra Hong Kong e il Vietnam. Il protagonista maschile Turiddu è stato interpretato dal tenore Giovanni Maria Palmia, diplomato presso il Conservatorio di Parma, che ha conquistato prestigiosi concorsi operistici come il concorso lirico internazionale Crescendi. La regia è stata affidata a Cindy Leung, che ha anche interpretato il ruolo di Lola, ed è riuscita a dare alla messa in scena dello spettacolo un respiro internazionale. (ANSA).