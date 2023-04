Germania: l'ambasciatore Varricchio in visita in Bassa Sassonia

(ANSA) - BERLINO, 18 APR - L'ambasciatore d'Italia in Germania Armando Varricchio è in visita in Bassa Sassonia, ad Hannover, dal 18 al 19 aprile, dove incontrerà il ministro presidente Stephan Weil. Come comunica la stessa ambasciata, il colloquio sarà l'occasione per sottolineare il "forte legame tra Italia e Bassa Sassonia, grazie anche all'importante ruolo svolto dalla comunità italiana residente nel Land. Tra i temi dell'incontro, l'interscambio con l'Italia, che ammonta a 10,2 miliardi di euro, e la necessità di incrementare la collaborazione negli ambiti cruciali dell'innovazione e della tecnologia".

Oggi Varricchio ha anche partecipato alla Hannover Messe, fiera leader a livello mondiale dedicata alla tecnologia applicata al settore industriale. L'Italia, con 1.387 aziende su oltre 4.000, costituisce la terza presenza alla fiera, subito dopo Germania e Cina. L'ambasciatore ha visitato gli stand di diverse aziende tecnologiche e di startup italiane e partecipato al seminario sull'innovazione sostenibile organizzato da Ice/Itkam, in collaborazione con la fiera, con un intervento sull'importanza dell'interscambio economico tra Italia e Germania, che "con oltre 167 miliardi di euro costituisce un record storico per il nostro Paese". "Numeri così impressionanti sono il risultato di catene del valore industriali profondamente integrate e di una proficua partnership per entrambi i Paesi", ha detto Varricchio. (ANSA).