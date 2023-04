All'ambasciata a Kiev riunione con Aics e società civile

(ANSA) - KIEV, 18 APR - In occasione della missione dell'Agenzia italiana della Cooperazione allo sviluppo (Aics) in Ucraina, l'ambasciata d'Italia a Kiev ha ospitato una riunione di coordinamento con le Organizzazioni della società civile (Osc) italiane operative nel Paese. Hanno contribuito alla discussione in collegamento dalla Farnesina anche la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e, in riferimento agli aspetti di sicurezza, l'Unità di Crisi.

"L'Italia vuole svolgere un ruolo di primo piano non solo nella futura ricostruzione dell'Ucraina, ma anche nella gestione dell'attuale fase di emergenza. Il costante raccordo con i partner internazionali e un attento monitoraggio delle iniziative sono elementi essenziali per assicurare un'efficace risposta italiana ai bisogni umanitari della popolazione ucraina", ha dichiarato l'ambasciatore Pier Francesco Zazo nel suo intervento. (ANSA).