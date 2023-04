Matematica: ricercatori italiani e brasiliani a confronto

(ANSA) - BRASILIA, 17 APR - I cambiamenti climatici, la forma delle dune del deserto e l'età della terra sono tutti determinati dai modelli matematici, che saranno al centro del convegno 'La ricerca italo-brasiliana di fronte alle sfide della matematica contemporanea' che si apre oggi nella Sala Nervi dell'ambasciata d'Italia a Brasilia. L'evento è stato organizzato dall'addetto scientifico della sede diplomatica, Fabio Naro, in occasione della VI edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Vi partecipano Paolo Piccione, presidente della Società brasiliana di matematica, e Piermarco Cannarsa, presidente dell'Unione matematica italiana, insieme a ricercatori dei due Paesi. In Brasile esiste una rilevante comunità matematica che ha conseguito risultati di valore internazionale ed ha instaurato uno stretto rapporto con i colleghi italiani, costituendo il Network BrainMath con oltre 150 ricercatori. Per l'ambasciatore Francesco Azzarello "la collaborazione settoriale bilaterale ha radici antiche risalenti agli anni 1930, cui dette un contributo determinante il grande matematico Luigi Fantappiè, che contribuì alla costituzione della scuola di matematica dell'Università di San Paolo". (ANSA).