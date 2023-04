Installazione dell'ambasciata d'Italia in Spagna al FuoriSalone

(ANSA) - MADRID, 17 APR - L'ambasciata italiana in Spagna partecipa per la quarta edizione consecutiva al FuoriSalone di Milano: anche quest'anno, infatti, la principale sede diplomatica nel Paese iberico ha curato una propria installazione, gratuitamente visitabile sino al 26 aprile nell'ambito della mostra 'Design Re-Evolution'. Questa esposizione, organizzata da Interni Magazine, è ospitata dal cortile dell'Università degli Studi di Milano.

Il progetto è stato concepito per dare lustro ai cinque progetti vincitori del concorso 'ITmakES', sviluppato nel quadro di una più ampia iniziativa di promozione del design italiano in Spagna. I cinque vincitori del concorso, le cui opere sono visibili al FuoriSalone, sono Miguel Egaña, Martina Sbrogió, Aritz Antolín Novo, Roger Cos Mira e Carlos Gallego Costa. Al progetto dell'ambasciata, chiamato 'Giardino del domani', hanno anche partecipato gli architetti italiani residenti a Barcellona Carmelo Zappulla e Aldo Sollazzo.

La più ampia iniziativa multi-dimensionale di promozione del design italiano in Spagna è stata promossa in particolare dall'ex ambasciatore Riccardo Guariglia, ora segretario generale della Farnesina. (ANSA).