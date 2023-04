Inaugurato uno stand italiano al 'Salón de Gourmets' di Madrid

(ANSA) - MADRID, 17 APR - È stato inaugurata in mattinata un'area riservata ad aziende e prodotti italiani presso il 'Salón de Gourmets' di Madrid, la principale fiera dedicata in Spagna alla gastronomia di qualità. Il momento del taglio del nastro inaugurale è stato affidato al ministro spagnolo dell'Agricoltura, Luis Planas, accompagnato da altre autorità.

In programma fino a giovedì 20 aprile, l'evento ha tra i partecipanti 33 aziende nostrane, 11 delle quali piemontesi. Lo spazio riservato al 'Made in Italy' è curato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis).

Organizzato annualmente dal 1987, il 'Salón de Gourmets' è rivolto principalmente a professionisti locali e internazionali della ristorazione, della distribuzione, l'hotellerie, il catering e il commercio specializzato. La fiera è ospitata presso il centro per grandi eventi Ifema. (ANSA).