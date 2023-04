Il museo delle donne nell'arte all'ambasciata d'Italia negli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - L'ambasciata d'Italia a Washington ha ospitato lo Spring Gala del National Museum of Women in the Arts (NMWA), la prima grande istituzione museale al mondo che dagli anni Ottanta si dedica esclusivamente alla raccolta e alla promozione di opere di artiste donne. "Il National Museum of Women in the Arts non solo svolge un ruolo essenziale nella scena culturale di Washington DC, ma rappresenta un partner prezioso nel celebrare l'arte italiana e nel riconoscere le importanti opere delle artiste donne", ha detto l'ambasciatrice italiana negli Usa Mariangela Zappia, che quest'anno ha rivestito il ruolo di Presidente Onoraria del Gala insieme a Anita McBride e Patti White.

L'ospite d'onore è stata la curatrice Cecilia Alemani, che ha ricevuto il 'Lifetime Achievement Award for Excellence in the Arts', un premio che celebra la direzione nelle discipline creative. Le decorazioni del Gala sono state ispirate alla 59esima edizione della Biennale di Venezia 'The Milk of Dreams' curata dalla stessa Alemani e rimandano alle tematiche della natura. (ANSA).