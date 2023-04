Ambasciatore Saggio visita stabilimento Prysmian a Tunisi

(ANSAmed) - ROMA, 17 APR - L'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha visitato lo stabilimento di Prysmian S.p.A., l'azienda italiana specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche. L'azienda, nata originariamente nel 1879 come Pirelli Cavi e Sistemi, è presente in 50 Paesi, con 108 stabilimenti produttivi, 25 centri di ricerca e sviluppo e 29,000 dipendenti. In Tunisia ha tre stabilimenti. L'Ambasciata d'Italia a Tunisi su Twitter scrive che nel corso della visita dell'Ambasciatore si è discusso di formazione e future iniziative nel Paese. "Un'ulteriore storia di successo della collaborazione tra Italia e Tunisia".

