A Bratislava la mostra personale di Mimmo Rotella

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'Istituto italiano di Cultura di Bratislava inaugura il 20 aprile, presso il Castello di Bratislava, la prima mostra in Slovacchia interamente dedicata a Mimmo Rotella. Nato a Catanzaro nel 1918 e morto a Milano nel 2006, Rotella uno dei protagonisti della scena artistica internazionale della seconda metà del XX secolo è legato al movimento del Nouveau Réalisme e della Pop Art. Le sue ricerche artistiche spaziano in molteplici direzioni: fotografie, fotomontaggi, décollages, assemblages di oggetti eterogenei, poesia fonetica. Negli anni '50, a seguito di quella che lui stesso definisce come una "illuminazione zen", sperimenta con i primi décollages, strappando manifesti dai muri e lacerandoli ulteriormente in studio: una tecnica che nasce come gesto di protesta contro la società dei consumi, implicando la trasformazione di manifesti pubblicitari in opere artistiche.

Questa sperimentazione, che si concentra inizialmente su iconici manifesti cinematografici, lo rende famoso in tutto il mondo. Le sue opere sono presenti in importanti musei; fra questi, la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Mumok di Vienna, il Centro Pompidou di Parigi, la Tate Gallery di Londra, la National Gallery di Washington. Rotella è inoltre uno degli artisti della Collezione Farnesina, custodita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma.

L'esposizione a Bratislava, organizzata con la Galleria Frittelli arte contemporanea di Firenze e con il Museo Nazionale Slovacco , propone 20 décollages dell'artista italiano. La mostra rimarrà aperta fino al 18 settembre. (ANSA).