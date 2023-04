Presentata a Delhi l'Associazione Italiana in India

(ANSA) - NEW DELHI, 15 APR - "Sono emozionata e vi ringrazio per questa tessera che rafforza una volta di più il mio legame con l'Italia, Paese che considero mia madre e mia famiglia": con queste parole, parlando in perfetto italiano, Tara Gandhi Bhattacharjee, nipote del Mahatma Gandhi e di Kasturba, ha accettato ieri sera a Delhi l'iscrizione onoraria all'Associazione Italiana in India, AIiI. La tessera, con il numero "1", è stata consegnata alla scrittrice e attivista della nonviolenza vissuta a Roma per quasi dieci anni, dalla Presidente dell'Associazione, Francesca Barolo, e dall' Ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca, che ha ospitato il lancio dell'Associazione nella Residenza.

Nei loro interventi, Barolo e de Luca hanno illustrato le finalità del gruppo, che si è costituito lo scorso dicembre ed è aperto a donne e uomini, italiani e non, che parlino l'italiano e siano amanti della cultura del nostro Paese.

"Il nostro gruppo", ha sintetizzato Francesca Barolo, in India da 20 anni, "vuole creare un senso di comunità tra gli italiani in India, attraverso iniziative di carattere sociale, culturale, solidale e di servizio. Siamo ai primissimi passi, ma abbiamo tantissimi progetti".

"Saluto con gioia quest'iniziativa che si affianca alla nostra articolata presenza istituzionale" ha detto l'Ambasciatore, "sono certo che l'Associazione svolgerà un ruolo prezioso e grazie all'apertura anche a cittadini non italiani, incrementerà ulteriormente le occasioni di conoscenza, dialogo e confronto". (ANSA).