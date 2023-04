Workshop ad Hanoi per la Giornata della ricerca italiana

(ANSA) - HANOI, 14 APR - In occasione della Giornata della ricerca italiana 2023, il Centro Universitario Nazionale di Studi Economici Applicati Cimet e l'Università nazionale di Economia e commercio del Vietnam, in collaborazione con l'Ambasciata italiana ad Hanoi, hanno organizzato il workshop scientifico 'L'implementazione dell'Accordo di libero scambio Unione Europea - Vietnam. Il ruolo della ricerca e delle politiche industriali'.

L'evento, che si è tenuto mercoledì scorso ad Hanoi, fa parte delle celebrazioni per il 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi ed ha visto l'alternarsi di relatori e partecipanti alla tavola rotonda provenienti da varie università sia italiane che vietnamite.

Ha introdotto i lavori l'ambasciatore italiano in Vietnam Antonio Alessandro, che ha sottolineato l'importanza di indagare l'accordo di libero scambio Evfta anche attraverso gli occhi e gli strumenti della ricerca scientifica, mentre di solito viene affrontato solo dal punto di vista delle imprese o della politica. Nel 2022, ha detto l'ambasciatore Alessandro, il valore totale degli scambi tra Italia e Vietnam ha raggiunto i 6,2 miliardi di dollari, mentre il target da raggiungere per il 2023 è di 7 miliardi. Cifre, queste, che hanno un ampio margine di miglioramento, per cui si rendono necessarie analisi approfondite per capire come rimuovere le barriere e come meglio integrare le soluzioni individuate.

Il workshop si inserisce tra i 'Policy Colloquia', eventi internazionali organizzati dal Cimet, che riuniscono accademici, professionisti e decisori politici per uno scambio di idee e buone pratiche su temi come industria e sistemi produttivi, sviluppo economico e sociale, internazionalizzazione delle imprese e dei territori. (ANSA).