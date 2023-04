Cipro, ambasciatrice Ferrari Bravo incontra ministro Energia

(ANSAmed) - ROMA, 14 APR - L'Ambasciatrice d'Italia a Cipro, Federica Ferrari Bravo ha incontrato il ministro per l'Energia, Commercio e Industria George Papanastasiou. L'incontro è servito per mettere a fuoco i progetti energetici di entrambi i Paesi nel Mediterraneo orientale. Italia e Cipro, scrive in un tweet l'Ambasciata d'Italia, "condividono obiettivi comuni per soluzioni energetiche sicure e sostenibili per la Regione".

(ANSAmed).