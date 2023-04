Ambasciatore Lombardi premiato per sostegno alle donne in Africa

(ANSA) - ROMA, 14 APR - L'Ambasciatore d'Italia in Tanzania, Marco Lombardi ha ricevuto un riconoscimento per il suo sostegno alla causa delle donne nel management in Africa.

A consegnarglielo è stato l'Amministratore delegato e ideatore di Wima (Women in Management Africa), Naike Moshi. Wima ha lo scopo di migliorare l'equilibrio di genere e la diversità nei consigli di amministrazione e nei ruoli di leadership in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. (ANSA).