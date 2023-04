La comunità italo-americana nel cinema celebrata a Washington

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - L'Ambasciata d'Italia e il Middleburg Film Festival hanno organizzato a Washington una serata di celebrazione del successo della comunità italo-americana nella cinematografia, con un ricevimento e la proiezione del lungometraggio del produttore e regista Ray Romano "Somewhere in Queens", commedia su una famiglia al centro della comunità italo-americana nel Queens a New York.

"Una storia semplice ma significativa, che mette in luce l'autenticità di una famiglia italo-americana", ha evidenziato l'Ambasciatrice Mariangela Zappia in apertura dell'evento al Cafe Milano a Georgetown, nel cuore di Washington, seguito dalla proiezione all'Amc Theatre.

All'evento hanno partecipato tra gli altri il protagonista Tony Lo Bianco (figlio di immigrati siciliani e portavoce per l'associazione Order Sons and Daughters of Italy in America), Susan Koch (Direttore Esecutivo del Middleburg Film Festival) e Sheila C. Johnson (Fondatrice e Presidente del Middleburg Film Festival), oltreché i produttori Ron Yerxa e Albert Berger. Una sessione di domande e risposte ha concluso l'anteprima. Il film sarà nelle sale americane a partire dal prossimo 21 aprile.

