Design, l'Italia presente all'evento 'Casa Decor' di Madrid

(ANSA) - MADRID, 13 APR - L'arte dell'arredamento di qualità all'italiana è protagonista anche quest'anno a 'Casa Decor', evento dedicato a questo settore organizzato a Madrid. In giornata, uno spazio riservato a 20 aziende del nostro Paese attive in questo campo è stato aperto presso Calle Serrano 92, nell'elegante palazzo residenziale scelto come sede dell'edizione della kermesse di quest'anno.

Lo 'Spazio Italia', promosso dall'Italian Trade Agency (Ita) e allestito sotto gli auspici dell'Ambasciata italiana a Madrid, è stato sviluppato in collaborazione con la interior designer Beatriz Silveira. "Per realizzare questo progetto, mi sono ispirata ai valori di qualità, eleganza e modernità, abbinati alla funzionalità e allo stile: concetti che definiscono il design italiano. Esso sviluppa 'l'arte del quotidiano', che ha varcato numerose frontiere ed è diventato un riferimento a livello internazionale", ha spiegato Silveira. "Casa Decor è il progetto più ambizioso del nostro ufficio di Madrid per la promozione dell'arredamento italiano in Spagna. Lo abbiamo ideato come il contenitore del meglio del design italiano, all'interno del quale diamo la possibilità a 20 aziende di presentare i propri prodotti in una vetrina unica", ha detto da parte sua Giovanni Bifulco, direttore di Ita.

"Il design italiano è di primaria importanza per noi: il know-how, lo stile e la qualità di vita che i suoi grandi marchi portano alla creatività, così come la sua visione estetica, dove regnano la qualità e il buon gusto, apportano bellezza e grande arricchimento a Casa Decor", ha aggiunto Kersti Urvois, presidente di Casa Decor. (ANSA).