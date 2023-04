Brasile: lanciato il Fronte parlamentare Italia-Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 13 APR - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha avuto oggi un incontro al Congresso di Brasilia con il deputato Luiz Fernando Faria sulla imminente nascita del Fronte parlamentare Italia-Brasile, di cui Faria è ideatore e promotore.

È in corso la raccolta delle firme di deputati e senatori dei vari Partiti per raggiungere il quorum delle 171 necessarie a formare il gruppo. La previsione è di superare le 200 firme. Il Fronte parlamentare dovrebbe essere lanciato il mese prossimo al Congresso.

La Camera brasiliana ha 513 deputati e il Senato 81 membri, per un totale di 594 parlamentari.

Secondo Azzarello - che si è vivamente congratulato ed ha calorosamente ringraziato Faria, deputato dello Stato di Minas Gerais - "la brillante iniziativa si commenta da sé ed è un segnale di particolare attenzione del Congresso verso l'enorme collettività italo-brasiliana e la sua altrettanto fortissima realtà economico-industriale-finanziaria, nonché scientifico-culturale, che avrà un interlocutore al massimo livello istituzionale per realizzare un'articolata collaborazione a tutto campo, indispensabile al successo collettivo". (ANSA).