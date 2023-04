Aziende italiane protagoniste al Salón de Gourmets di Madrid

(ANSA) - MADRID, 12 APR - Sarà ampia la presenza italiana alla prossima edizione del 'Salón de Gourmets' di Madrid, la principale fiera dedicata in Spagna alla gastronomia di qualità.

In programma da lunedì 17 a giovedì 20 aprile, l'evento avrà tra i partecipanti 33 aziende nostrane, 11 delle quali piemontesi: i loro prodotti saranno esposti presso uno spazio apposito chiamato 'Area Italia', curato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis).

Il 'Salon de Gourmets', organizzato annualmente dal 1987, sarà ospitato presso il quartiere fieristico madrileno di Ifema ed è rivolto principalmente a professionisti locali e internazionali della ristorazione, della distribuzione, l'hotellerie, catering e commercio specializzato. L'Area Italia verrà inaugurata il 17 aprile alla presenza del vicepresidente della Cvid, Jaime Revilla, il ministro consigliere dell'ambasciata d'Italia in Spagna, Benedetto Giuntini, il consigliere economico e commerciale, Roberto Nocella, l'assessore all'Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, il direttore generale di Ceipiemonte - Piemonte Agency, Stefano Nigro ed altri rappresentanti di istituzioni locali ed italiane in Spagna. (ANSA).