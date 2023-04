Amb. Azzarello, 'strategico cooperare col Brasile sulla difesa'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 12 APR - "La presenza di una ventina di società italiane, grandi e medio-piccole, testimonia il nostro perdurante interesse verso il mondo della difesa brasiliana". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, partecipando alla Laad Expo Difesa e Sicurezza di Rio de Janeiro, fino al 14 aprile, alla presenza del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.

"La parola d'ordine è collaborazione, sotto tutti i punti di vista, onde contribuire allo sviluppo di un settore strategico che in Brasile si sta necessariamente rinnovando, allo stesso tempo consolidando un rapporto storico che dall'Amx di 40 anni fa è arrivato al blindato Centauro 2 del dicembre scorso", ha sottolineato il diplomatico. "Ma non vogliamo certo fermarci qui - ha evidenziato -. Gli italiani, rispetto ad un'agguerrita concorrenza, portano con sé un articolato valore aggiunto nel nostro già profondo rapporto bilaterale". (ANSA).