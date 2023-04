Gli oli Evo italiani premiati a Tokyo al Joop 2023

(ANSA) - TOKYO, 08 APR - Ancora sul podio gli oli Evo italiani, all'undicesima edizione del Japan Olive Oil Prize (Joop) e il Joop Design Award, evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ). Affermatosi come una delle competizioni più importanti a livello internazionale, il concorso tenuto a Tokyo persegue l'obiettivo di promuovere le eccellenze olearie non solo in Giappone ma sull'intero continente asiatico.

In questa edizione erano presenti 538 etichette, provenienti da 23 Paesi, e gli oli finalisti sono stati sottoposti all'analisi in blind tasting della giuria di 11 giudici internazionali certificati, supervisionati da tre panel leader: Konstantinos Liris (Grecia), Antonio G. Lauro (Italia), e Miciyo Yamada (Giappone). La rigorosa selezione ha proclamato i vincitori nelle categorie IGP, DOP, Biologico, Monocultivar, Blend e Aromatizzato, e, a seconda del punteggio ottenuto, agli oli sono stati attribuiti i riconoscimenti Best in Class, Gold e Silver.

"Un olio premiato in questa competizione può avere buone possibilità sul mercato giapponese e negli altri Paesi del sud est asiatico, compresa la Cina", ha affermato il panel leader Konstantinos Liris. "È importante per i produttori la costanza.

Ogni azienda dovrebbe avere ogni anno 2 o 3 premi di alto livello per mantenere la propria credibilità sul mercato, e il Joop è sicuramente un concorso che risponde a questa necessità".

Sempre nell'ambito della manifestazione, da 4 anni il concorso JOOP Design Award premia i produttori che si sono distinti nel comunicare l'identità del loro prodotto, attraverso il logo, l'etichettatura e il design della bottiglia, e anche quest'anno la giuria era composta da creativi di fama internazionale, dal Giappone, all'Italia, Croazia, Turchia e Stati Uniti.

"Quello che ho sempre consigliato è arrivare preparati, cercare di avere la sicurezza di aver fatto bene. Prima accadeva per il vino, adesso è comune; mentre per l'olio lo sta diventando. Non era così un paio di anni fa. Oggi c'è una ripetizione, una sequenza di qualità negli anni delle aziende che è impressionante. Se non hai la qualità partecipare a un evento del genere non fai altro che creare un disinteresse verso il tuo brand", spiega all'ANSA Antonio G. Lauro, presidente della EVO, IOOC e giudice del panel. In base ai dati più recenti il Paese del Sol Levante continua a mostrare buone prospettive di ampliamento per un valore totale di importazione di olio extra vergine d' oliva, che nel 2022 si assesta a 220 milioni di euro, con una crescita dell'8% dal 2020. In base ai dati delle Dogane giapponesi l'olio italiano importato complessivamente dal Sol Levante è ammontato a circa 16mila tonnellate nel 2022, per un valore di 88 milioni di euro.

"Il nostro lavoro non finisce con la premiazione, ma continua tutto l'anno", ha commentato Davide Fantoni, General Manager della Camera di Commercio Italiana a Tokyo. "Siamo presenti sul territorio per coordinare le attività di promozione nella grande distribuzione, la partecipazione a fiere, l'organizzazione di eventi ad hoc rivolti agli importatori come gli Open Day, oltre a master class dedicate a promuovere la cultura dell' olio Evo nelle più prestigiose scuole di cucina in Giappone". (ANSA).