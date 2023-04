Italia e Giappone per più cooperazione nella ricerca spaziale

(ANSA) - TOKYO, 08 APR - La cooperazione nel settore dello spazio è stata al centro di una due giorni organizzata a Tokyo dall'Ambasciata d'Italia insieme alle Agenzie spaziali dei due Paesi e alla Tokyo University. "L'Italy Innovation Day - Space è la prima iniziativa per presentare in Giappone le competenze scientifiche e industriali italiane in settori di alta tecnologia e promuovere i contatti con le controparti giapponesi", ha detto l'ambasciatore Gianluigi Benedetti nel suo intervento di apertura. L'ambasciatore ha sottolineato i potenziali della ricerca spaziale e le opportunità di cooperazione industriale e accademica, e il fatto che sia stata indicata come uno dei settori prioritari nell'incontro a Roma dei capi di governo di Italia e Giappone lo scorso gennaio, in occasione del quale il rapporto bilaterale è stato elevato a "partenariato strategico".

Alla prima giornata di lavori hanno partecipato oltre 40 aziende italiane e giapponesi e rappresentanti di 15 istituzioni di ricerca che hanno scambiato idee, esperienze e informazioni in due tavole rotonde animate anche dagli astronauti Roberto Vittori e Naoko Yamazaki. "L'incontro della comunità Spaziale Italiana con quella giapponese, delle industrie e degli scienziati, in questi due giorni, è stato un momento importante nella storia delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone", ha detto all'ANSA il presidente della Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia. "I due sistemi hanno numerosi punti in comune, dalla governance, alle applicazioni satellitari, alle infrastrutture. Diversi gli interessi e le potenzialità comuni, come l'esplorazione spaziale, l'osservazione della terra e dell'universo. Possiamo dire che è iniziato una nuova stagione, una primavera delle relazioni bilaterali nello spazio".

Le aziende partecipanti hanno inoltre avuto occasione di realizzare svariati incontri B2B, concretizzando in alcuni casi prime intese operative. "Sono certo che lo scambio di opinioni ed esperienze di oggi darà vita a sinergie, nuove opportunità di cooperazione e progetti comuni - ha sottolineato l'ambasciatore nel saluto rivolto ai partecipanti al ricevimento in Residenza - ma mi auguro anche che questo evento riesca a creare una comunità di imprenditori e ricercatori con la stessa voglia e determinazione di lavorare a lungo insieme nel campo dello Spazio per ampliare i confini della nostra conoscenza, rafforzare i nostri sistemi economici e promuovere il benessere delle nostre società".

La seconda giornata è stata dedicata a ulteriori incontri tra aziende e alle consultazioni tra le due Agenzie spaziali che hanno concluso un'intesa tecnica di cooperazione e discusso un ampio ventaglio di possibili collaborazioni. (ANSA).