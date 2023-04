E-book per imprese italiane sul settore medicale in Costa Rica

(ANSA) - SAN JOSE, 06 APR - L'Ambasciata italiana a San José ha predisposto e reso disponibile online un e-book per le imprese italiane sul settore medicale in Costa Rica.

La pubblicazione, riferisce una nota, vuole fornire un quadro orientativo sul settore della produzione dei dispositivi medici, particolarmente sviluppato in Costa Rica, e sulle possibilità disponibili per gli operatori economici italiani in cerca di opportunità di crescita in questo mercato nel paese centroamericano.

Quello medicale è il principale comparto dell'export del Costa Rica (34% del totale delle esportazioni nel 2022) e la nuova pubblicazione in formato elettronico rappresenta una guida orientativa, gratuita e in lingua italiana, per le imprese italiane interessate ad investire nel settore.

La guida è disponibile alla pagina https://ambsanjose.esteri.it/ambasciata_sanjose/it/ambasciata/ne ws/dall_ambasciata/2023/04/disponibile-online-un-e-book-sul.html . (ANSA).