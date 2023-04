Portogallo: Ambasciata d'Italia porta Servillo a Lisbona

(ANSA) - LISBONA, 05 APR - Il grande teatro italiano è di scena in Portogallo grazie al contributo della Farnesina: l'ambasciata d'Italia a Lisbona e l'istituto italiano di Cultura hanno presentato al teatro Maria Matos di Lisbona lo spettacolo "Le Voci di Dante", di Giuseppe Montesano, interpretato da Toni Servillo e prodotto dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa. Domani, al cinema Sao Jorge di Lisbona, Servillo presenterà nell'ambito del Festival del Cinema italiano "La Stranezza", il film di Roberto Andò del 2022 in cui l'attore interpreta il ruolo di Pirandello.

Al monologo di Servillo sulla Divina Commedia ha assistito una folta rappresentanza di membri del governo portoghese, tra cui le Ministre della Difesa, dei rapporti con il Parlamento, dell'Università e della ricerca scientifica e il Ministro dell'Istruzione, oltre a diversi Sottosegretari e alti funzionari. "Una presenza che testimonia l'amicizia e l'affinità culturale tra i nostri due Paesi, anche a livello istituzionale", ha detto l'Ambasciatore Formosa nel ringraziare il pubblico in sala per il grande interesse verso la cultura italiana. In sala anche il Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina, Ambasciatore Pasquale Terracciano, in missione a Lisbona in questi giorni. (ANSA).