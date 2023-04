Italia-Sudafrica, una piattaforma digitale di business matching

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 05 APR - È stata presentata a Johannesburg, con oltre 200 aziende collegate in modalità ibrida, la piattaforma digitale di 'business matching' realizzata da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con Simest S.p.A. per promuovere ulteriormente anche in Sudafrica l'internazionalizzazione delle nostre imprese. L'evento si è svolto nella mattinata di martedì, come riferisce un comunicato stampa diffuso oggi dall'ambasciata d'Italia in Sudafrica.

L'ambasciatore Paolo Cuculi ha aperto l'evento, organizzato insieme alla Camera di commercio Italo-Sudafricana e all'ufficio Ice di Johannesburg, con la partecipazione delle associazione di categoria 'Business Unity South Africa' e 'South African Chamber of Commerce and Industry', e della 'Development Bank of Southern Africa', valorizzando l'elevata complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e l'incoraggiante dinamica dell'interscambio bilaterale: "Dopo gli anni difficili dell'emergenza sanitaria, l'export italiano in Sudafrica ha mostrato una significativa capacità di ripresa, fino a superare per la prima volta i 2,3 miliardi di euro nel 2022. Oltre ad essere il principale partner commerciale dell'Italia in Africa sub-sahariana, il Sudafrica costituisce un'ideale porta di accesso per il resto del continente, anche in prospettiva del progressivo consolidamento dell'area di libero scambio africana".

Tramite la piattaforma di Cassa Depositi e Prestiti, destinata in particolare alle piccole e medie imprese, oltre 500 incontri virtuali tra aziende italiane e straniere hanno avuto luogo in poco più di un anno. Ora questo strumento permetterà anche agli operatori economici sudafricani di entrare in contatto con un ampio bacino di aziende italiane, consentendo così di sviluppare nuovi partenariati commerciali e opportunità di investimento. (ANSA).