Vietnam: concerto di Operaphilia a Casa Italia

(ANSA) - HANOI, 04 APR - Continuano, ad Hanoi, le celebrazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche Italia-Vietnam con il concerto, organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Vietnam, dell'ensemble vietnamita Operaphilia, che si è tenuto nel fine settimana presso il Centro di promozione e cultura Casa Italia.

Lo spettacolo dal titolo "Da Verdi al Verismo", ha presentato arie di Verdi, Ponchielli, Mascagni, Cilea, Catalani, Giordano e Puccini ed è stato una sorta di introduzione al successivo e più importante appuntamento operistico. L'Ambasciata italiana, infatti, sempre nell'ambito del cinquantenario delle relazioni diplomatiche, ha promosso la rappresentazione dell'opera "Cavalleria Rusticana", che andrà in scena al teatro dell'Opera di Hanoi nei prossimi 15 e 16 aprile.

Operaphilia è stata fondata nel 2020, e riunisce giovani musicisti e studenti di canto delle scuole di Hanoi con la passione per la lirica, con l'obiettivo di avvicinare questa forma d'arte al pubblico vietnamita attraverso spettacoli gratuiti e interattivi con il pubblico, tramite presentazioni dei singoli brani e discussioni. (ANSA).