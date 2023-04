Un libro e un documentario sulla migrazione italiana in America

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Un libro e un web documentary raccontano la migrazione italiana nelle Americhe, dai primi del Novecento ai giorni d'oggi. "Italiani delle Americhe" espande il progetto della Farnesina, iniziato nel 2015 con il primo capitolo "Italiani d'Europa", che vuole raccontare il parallelo tra vecchie e nuove migrazioni, mostrare l'evoluzione del popolo italiano nel suo rapporto con questa inevitabile natura migrante.

Il libro e il documentario partono dall'analisi di cosa rappresentano le Americhe per noi, ma anche come interagisce la nuova comunità di migranti con quella antica, consolidata e ampia come in nessuna parte del mondo.

Le Americhe rappresentano infatti il cuore e il mito della migrazione storica italiana: da fine Ottocento milioni di italiani sono partiti diretti in Argentina, in Brasile, negli Stati Uniti. "Italiani delle Americhe" diventa così un lungo viaggio attraverso fotografie e racconti che illustrano il contributo italiano da una punta all'altra delle Americhe: oggetti, volti e parole che hanno come filo conduttore il desiderio di esplorare, il duro lavoro, il sogno. Un itinerario geografico ed emotivo che rivela come le similitudini tra passato e presente siano molte più di quelle che si pensa. Il libro e il documentario saranno presentati il 13 aprile alla Farnesina. (ANSA).